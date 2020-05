«Causa alla Cina? Il Veneto fa quasi 2 miliardi di export verso Pechino»

«Non uscirà un soldo dalla causa che la Lega lombarda ha fatto a Pechino. Si tratta più che altro di un atto dimostrativo per rinforzare i nostri rapporti con gli States e di una trovata mediatica di cui non c’era nessun bisogno». Parola di Michele Geraci, ex sottosegretario al Mise nel governo gialloverde al Fatto Quotidiano. «Ci sono delle risposte che la Cina deve dare e sta pian piano dando. Ha ammesso che Wuhan ha avuto dei ritardi nel dare le informazioni, ha licenziato tutti i capi del partito della provincia dello Hubei e proclamato martire il medico che all’inizio denunciò la pandemia».

«La Lombardia fa più di 5 miliardi di export verso Pechino, il Veneto 1,7. Sono numeri che contano – conclude Geraci -. Salvini ha detto né con Pechino, né con Berlino. Uno slogan che interpreto come un invito a proteggere i nostri asset strategici».

(ph: imagoeconomica)