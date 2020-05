Financial Times: «La minaccia più pericolosa per Salvini? Zaia»

«La minaccia più pericolosa per il leader della Lega Matteo Salvini non arriva dai suoi numerosi nemici, ma dall’interno del suo stesso partito». A scriverlo il Financial Times in un articolo intitolato “L’astro nascente di Venezia offusca Salvini” che analizza la frenata del Carroccio dopo un’ascesa politica che durava da 4 anni. «Lo sfidante alla leadership è ora il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dopo che la sua strategia di lotta al Covid-19 ha attirato l’attenzione globale».

Il “modello veneto” è risultato vincente grazie a una politica di test e tracciamento dei contagi. Il Finanacial Times spiega che «il governatore Zaia è stato definito dai giornali mr 80% o il Doge. Mentre la Lega scendeva dal 34% dei consensi ottenuti alle ultime elezioni europee a meno del 30%, quelli personali di Zaia sono attorno al 50%, secondo un sondaggio del politologo della Luiss Roberto D’Alimonte. Più di quelli per il presidente del Consiglio Conte (35%) e del presidente della Repubblica Mattarella (32%) mentre lo stesso Salvini è sceso sotto il 20%».

(ph: imagoeconomica)