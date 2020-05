Mascherina, come indossarla ed usarla in sicurezza [VIDEO]

Il Ministero della Salute ha promosso con una nuova campagna di comunicazione l’uso della mascherina, per proteggere la nostra salute e quella degli altri. Si tratta di una precauzione indispensabile per la fase 2 della prevenzione contro il coronavirus, Covid 19.

Semplici regole

Nel video si illustra le semplici regole per indossarla ed usarla in sicurezza: «Lava le mani prima di indossare la mascherina e utilizza gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Dopo averla tolta (senza toccare la parte centrale), lava subito le mani».

Quando va indossata e come

La mascherina va indossata in tutti i luoghi chiusi ed accessibili al pubblico e all’aperto e quando non si è sicuri di poter mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone. Ma ricorda che la mascherina non sostituisce il rispetto delle regole di distanziamento sociale e igiene delle mani.

Il messaggio

Indossare la mascherina oggi ha un significato più profondo ed emozionale. E’ il nuovo modo di dire ti voglio bene. «Per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo».