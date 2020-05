Mascherine ancora introvabili, Federfarma: «Ecco perchè»

In Italia cominciano di nuovo a scarseggiare le mascherine chirurgiche nelle farmacie, nonostante l’accordo siglato tra associazioni di categoria e il Commissario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Un problema di cui Federfarma, l’associazione dei titolari che rappresenta 18mila esercizi, ha contezza e sulla quale sta «raccogliendo dati certi» per «avviare eventualmente un’interlocuzione con il Commissario Arcuri», spiega all’Adnkronos Salute il presidente di Federfarma Marco Cossolo, illustrando quali sono i motivi alla base della carenza.

«Le mascherine cosiddette ‘di Stato’, cioè quelle, per la maggior parte importate, messe a disposizione dal Commissario Arcuri – vendute ai distributori intermedi a 0,38, alle farmacie a 0,40 e al pubblico a 0,50, il tutto +Iva – al momento non sono ancora state immesse nel ciclo distributivo – spiega Cossolo – e quindi non sono arrivate ancora presso i nostri depositi. E’ abbastanza comprensibile che ci voglia un po’ di tempo a coprire un centinaio di distributori in Italia».

«Altro problema – dettaglia il leader di Federfarma – riguarda le mascherine cosiddette ‘assimilabili’, per le quali è stata inviata l’autocertificazione con la richiesta di conformità all’Istituto Superiore di Sanità, che però non ce la fa a evadere le pratiche. Ecco perché queste mascherine che sarebbero disponibili non sono sul mercato». Cossolo conferma inoltre – senza motivarne la causa – che scarseggiano anche «le mascherine già marchiate Ce, quindi immediatamente commercializzabili». Quanto poi al rispetto dell’accordo sul prezzo massimo fissato dagli accordi siglati tra farmacisti, distributori e il commissario all’emergenza Arcuri, il leader di Federfarma assicura che «sia i distributori intermedi che le farmacie associate lo stanno rispettando. E se qualcuno dovesse non farlo – afferma Cossolo – ribadisco che va denunciato e come Federfarma siamo i primi a costituirci parte civile. Ad oggi non mi risultano casi del genere»