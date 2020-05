Mose, M5S al governo: «Vogliamo vederci chiaro su stop a contenziosi»

Non c’è pace in laguna, tra le tre bocche di porto dove sorge il Mose. La senarice Orietta Vivian (M5S), con la presidente Commissione Ambiente in Senato Vilma Moronese e altri 7 firmatari, tutti del M5S, hanno presentato una interrogazione che chiede chiarimenti sulla proposta di un Settimo Atto Aggiuntivo alla Convenzione del MOSE del 1991 fatta dal Provveditore Cinzia Zincone.

L’ennesimo capitolo della tribolata storia dell’opera concepita alla fine degli anni ’80: l’11 aprile scorso La Nuova Venezia svelava l’esistenza di questa bozza inviata dal Provveditore ai commissari Giuseppe Fiengo e Francesco Ossola nonché al commissario straordinario per il Mose Elisabetta Spitz. La proposta consiste nell’annullare con questo «atto transattivo» tutti i contenziosi in essere con le aziende del vecchio Consorzio Venezia Nuova: lo Stato si assumerebbe «gli oneri della manutenzione e dei ripristini dovuti a danni e incuria».

La proposta di nuova convenzione prevede anche il passaggio al Provveditorato di una parte del personale del Consorzio e delle sue aziende Comar e Thetis, in totale circa 250 persone. Al Consorzio rimarrebbe la conclusione del Mose, mentre la fase di avviamento sarebbe anche questa trasferita al Provveditorato, sotto il coordinamento della commissaria Sblocca-cantieri Spitz. Secondo quanto scritto dalla Zincone sarebbe questa «l’unica possibilità per rimodulare i finanziamenti di 5493 milioni di euro previsti nella convenzione».

I senatori pentastellati vogliono vederci chiaro: «Questo Settimo Atto prevede la rinuncia dello Stato italiano alla irrogazione di penali per inadempienze e ritardi nella realizzazione del MOSE, quindi una sorta di “condono”, e inoltre propone alle imprese del Consorzio Venezia Nuova la rinuncia ad una parte importante delle opere collaterali al MOSE, quali quelle previste dal “Piano Europa”, gli inserimenti paesaggistici, i lavori in Arsenale, gli interventi morfologici in Laguna, la messa in sicurezza di Piazza san Marco – spiegano nell’interrogazione – Tali lavori verrebbero messi a gara dal Provveditorato, nonostante non abbia, come segnalato, né il personale, né le strutture per tali incombenze amministrative».

(Ph Consorzio Venezia Nuova)