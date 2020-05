Rifiuti illeciti stoccati in capannoni abbandonati in Veneto: 9 arresti

Dalle prime ore dell’odierna mattinata, i militari del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, in collaborazione con i Comandi Provinciali dell’Arma competenti per territorio, stanno eseguendo una vasta operazione di polizia giudiziaria che interessa l’intero territorio nazionale. L’attività, coordinata dalla Dda del Tribunale di Venezia, è volta a smantellare un esteso gruppo criminale dedito ad attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Sono in corso numerosi arresti, sequestri e perquisizioni con l’impiego di una task force di 200 Carabinieri.

In particolare, l’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Treviso ha portato all’arresto domiciliare con applicazione del braccialetto elettronico di nove persone, due persone sottoposte all’obbligo di dimora, sequestri di società, conti correnti e mezzi meccanici. I soggetti, a vario titolo e con vari ruoli, avrebbero gestito illecitamente lo smaltimento di ingenti quantitativi di rifiuti speciali costituiti da rifiuti indifferenziati urbani, plastici e tessili, provenienti dalla Campania, dalla Toscana e da altre Regioni del Nord Italia senza sottoporli alle operazioni di trattamento/recupero. I rifiuti sarebbero stati trasportati, stoccati e abbandonati in capannoni dismessi del Veneto e dell’Emilia-Romagna.

Fonte: Adnkronos