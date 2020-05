«No ai tamponi e test a pagamento: devono essere garantiti a tutti»

«Se ci sono tamponi e test sierologici a sufficienza, la Regione faccia in modo di garantirli a tutti. Se non c’è questa disponibilità intervenga per assicurare che vengano fatti in via prioritaria a chi ne ha davvero bisogno e non a chi può permetterselo. Se il privato ha risorse umane e macchinari ben venga, ma si metta al servizio del pubblico con protocolli chiari» chiedono in Consiglio regionale la vicecapogruppo del Pd Francesca Zottis e il consigliere Bruno Pigozzo.

I due esponenti dem fanno riferimento al caso Villa Salus a Mestre, nei cui laboratori è possibile effettuare a pagamento tamponi e test per il coronavirus. «La Regione non abdichi al proprio ruolo e intervenga, come ha fatto a suo tempo la Toscana che ha bloccato la possibilità di procedere in autonomia, con prestazioni a pagamento, minacciando di requisire i kit sierologici. È il pubblico che deve stabilire quali sono le priorità, a maggior ragione in una situazione di emergenza, con un numero di tamponi effettuati ben lontano da quanto promesso da Zaia – sottolineano Zottis e Pigozzo –. È inaccettabile, per esempio, che per quanto riguarda il servizio disabili, tamponi e test sono assicurati soltanto agli operatori e non agli utenti, poiché non ce ne sono a sufficienza. La Regione deve essere garante della salute dei cittadini, intervenga immediatamente».

(ph: Imagoeconomica)