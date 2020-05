Tasse, bilancio positivo nonostante emergenza coronavirus

Nel periodo gennaio-marzo 2020, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza ammontano a 98.880 milioni di euro, segnando un incremento di 1.400 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+1,4%). Tale risultato – sottolinea il Mef – e’ stato determinato principalmente dall’ andamento positivo delle entrate nei primi due mesi dell’anno che hanno compensato la sensibile diminuzione di gettito del mese di marzo (-2.217 milioni di euro, -7,3%), per effetto delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

In particolare, nel mese di marzo, le imposte indirette hanno fatto segnare una variazione negativa pari a 2.521 milioni di euro (-15,1%), mentre le imposte dirette hanno evidenziato una variazione positiva pari a 304 milioni di euro (+2,2%). Il calo delle imposte indirette – spiega il Mef – e’ principalmente imputabile al risultato dell’IVA sugli scambi interni (-1.488 milioni di euro) dovuto all’applicazione del Decreto Legge del 17 marzo 2020 che ha disposto il rinvio dei versamenti IVA per i soggetti, fiscalmente domiciliati nelle zone colpite dall’emergenza sanitaria, con ricavi e compensi non superiori a due milioni di euro.