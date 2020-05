Covid-19, Ulss 7 Pedemontana: morto all’ospedale di Santorso 88enne di Foza

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 6 maggio 2020 – Un uomo di Foza di 88 anni è morto all’ospedale di Santorso a causa del coronavirus. Si tratta della nuova vittima rilevata nel bollettino dell’Ulss 7 Pedemontana di oggi, mercoledì 6 maggio.

I positivi sul territorio della Pedemontana sono 1522; i tamponi eseguiti sinora sono stati 28643; i ricoverati ammontano a 72, di cui 57 a Santorso e 15 all’ospedale di comunità di Marostica, di questi 5 sono in terapia intensiva e 4 in semi intensiva; i guariti sono 590; i soggetti in sorveglianza attiva e passiva 1267 mentre i negativizzati risultano essere 751.

(ph. Imagoeconomica)