Flop mostra in Basilica, FdI: «Risposte su buco da 700mila euro»

«L’emergenza da Coronavirus che stiamo vivendo ha messo a dura prova il nostro tessuto sociale ed economico. È quanto mai stringente e necessario, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo che le poche risorse che i Comuni dispongono vengano investite nel miglior modo possibile». Così i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Vicenza Roberto D’Amore, Patrizia Barbieri, Andrea Berengo, Nicolò Naclerio e Andrea Pellizzari.

«Secondo la stampa la mostra “Ritratto di Donna“, la cui chiusura anticipata è stata causata proprio dall’emergenza sanitaria, avrebbe portato ad un ammanco in bilancio di €700.000,00, risorse che, se effettivamente mancanti, – proseguono – avrebbero potuto essere oggi fondamentali per la nostra città. La mostra di Ubaldo Oppi non ha certamente avuto vita facile e nemmeno il successo desiderato, nonostante offerte di biglietti ridotti anche per le scolaresche. Purtroppo l’indotto economico per la cittadinanza non è stato quello sperato».

«Sarebbe un duro colpo per i nostri cittadini se la mostra “Ritratto di Donna” avesse portato un tale buco in bilancio in un momento emergenziale come quello che stiamo vivendo. Siamo certi – concludono – che l’Assessore Siotto darà quanto prima contezza in riferimento a quanto riportato dalla stampa».