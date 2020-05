Giornata mondiale del colore: scegli il tuo preferito e scopri chi sei

Oggi, 6 maggio, è la Giornata mondiale del colore. La ricorrenza è stata inaugurata 12 anni fa ed è dedicata principalmente ai bambini che attraverso a pastelli e pennarelli riescono a dare libero sfogo alla loro fantasia. Ma anche per gli adulti esiste un forte legame con i colori che li circondano. Attraverso i colori esprimiamo ogni giorno qualcosa sulla nostra identità, sul nostro umore e sul nostro vissuto. Ecco un piccolo test: scegli il tuo colore preferito del momento e leggi qui sotto il significato e le sue caratteristiche.

Blu

Rappresenta la calma. Sul piano fisico rilassa e diminuisce la tensione, sul piano psicologico sviluppa un ulteriore sensibilità di pace e soddisfazione. Il blu rappresenta anche l’unione, la profondità di un sentimento e la fedeltà. Per alcuni rappresenta anche la femminilità, la dolcezza e la tenerezza.

Verde

Sul piano fisico rappresenta la “tensione elastica, sul piano psicologico la volontà nell’azione, la perseveranza, la tenacità. Il verde esprime dunque la fermezza, la resistenza ai cambiamenti e la costanza nei punti di vista. Chi sceglie il verde vuole veder dominare le proprie opinioni, si mette spesso su un piedistallo ed ha la tendenza a far la morale agli altri. Vuole impressionare ed ha bisogno di essere considerato.

Rosso

Questo colore è energia. Esprime forza vita e attività nervosa, è l’essenza del desiderio, il bisogno di arrivare a dei risultati e al successo. E’ uno slancio verso l’azione, la competizione e la produttività. Chi lo sceglie desidera con avidità tutto quello che gli permette dì vivere pienamente ed intensamente.

Giallo

Rappresenta la leggerezza e la gioia. Come il rosso è un colore stimolante ed aumenta la tensione ma la differenza sta nel fatto che lo fa in maniera meno regolare. Chi lo sceglie ha una personalità aperta, si trova solitamente in una posizione di potere e si rilassa molto facilmente. Inoltre è piuttosto scostante ed incoerente. Non è mai in riposo, ed è costantemente impegnato a perseguire le proprie ambizioni.

Nero

E’ la negazione del colore e rappresenta un atteggiamento estremista.Chi sceglie il nero rinuncia a tutto e protesta energicamente contro una situazione che non è come egli vorrebbe che fosse. Si ribella alla sorte, rischiando di agire in un modo precipitoso ed irrazionale.

Bianco

E’ il contrario del nero: mentre il bianco è la pagina vergine sulla quale si può ancora scrivere la storia, il nero è la conclusione definitiva. Rappresenta l’innocenza e la purezza e chi lo sceglie ha voglia di un nuovo inizio, di pace, guarigione e tranquillità.

Grigio

Non è né chiaro né scuro. E completamente privo di ogni stimolo e di ogni tendenza psicologica. Chi sceglie il grigio in prima posizione vuole separare tutto con un muro, rifiuta di impegnarsi per proteggersi da ogni stimolo e da qualsiasi influenza esterna, non desidera lasciarsi coinvolgere, e rinuncia a qualsiasi partecipazione spontanea, facendo ciò che deve in modo meccanico ed artificiale. Si mette da un lato e si osserva senza lasciarsi coinvolgere da scelte o rifiuti drastici.

Arancione

Colore vitale per eccellenza, trasmette sensazioni positive, buonumore è simbolo di altruismo ed empatia e, secondo le filosofie orientali, scaccerebbe la paura e l’ansia. Chi lo sceglie è creativo ed entusiasta, coraggioso ed ha un atteggiamento di apertura nei confronti del mondo esterno.

Viola

Colore della spiritualità, serio, pacato, magico. Chi lo sceglie è una persona in continua evoluzione, sognante e fantasiosa. Per alcuni è anche simbolo di nobiltà, lusso ed eleganza. Nel mondo dello spettacolo è visto come un colore superstizioso, che porta sfortuna.

(ph: shutterstock)