Maestri di sci: oltre 144mila euro per aiutare le realtà montane

«I Maestri di sci Italiani, in questo periodo di grande difficolta’ per il nostro Paese, hanno concretamente preso parte all’emergenza da COVID-19 attraverso una catena di donazioni organizzata a livello territoriale. I Professionisti della neve italiani hanno da subito espresso forte sensibilita’ verso la grave emergenza sanitaria che ha colpito e sta colpendo l’Italia e, cosi’, attraverso gli Enti di rappresentanza regionali/provinciali, in linea con quello spirito solidale e costruttivo che, fin dalla sua origine, ha caratterizzato la categoria, dal mese di marzo hanno effettuato una serie di elargizioni a favore di specifiche realta’ impegnate nell’emergenza e individuate localmente».

Lo si legge in una nota congiunta dell’Associazione Maestri Sci Italiani e del Collegio Nazionale Maestri di Sci.

«L’ammontare delle donazioni complessivamente raccolte ed elargite dagli Enti di rappresentanza- prosegue il comunicato- ammonta ad oggi alla cifra totale di 144.500 euro, ai quali vanno assommate le erogazioni disposte dalle singole Scuole di Sci e Maestri al momento non ancora note. Si tratta di un impegno economico importante, segnale della tangibile integrita’ della categoria e, soprattutto, dello spirito di solidarieta’ che da sempre contraddistingue i Professionisti della neve e le Scuole Italiane Sci».

«Le realta’ destinatarie dei contributi volontari- spiegano- sono le piu’ variegate: dalle strutture d’emergenza istituite a livello regionale e/o provinciale, ai dipartimenti della Protezione Civile. Oltre a questo, le donazioni sono state finalizzate all’acquisto di presidi di protezione da devolvere direttamente alle strutture sanitarie. I Maestri di sci italiani ringraziano tutto il personale sanitario (medici, infermieri, tecnici di laboratorio, etc.), le forze dell’ordine e tutti coloro che con coraggio, abnegazione e spirito di sacrificio, sono impegnati in prima linea per sconfiggere questa terribile epidemia».

«La categoria dei Professionisti della neve, i Maestri di sci, con questo gesto di sostegno economico ha voluto dare il proprio contributo al sistema Paese, nella consapevolezza di ricoprire un ruolo determinante all’interno della filiera turistica e nell’economia montana. Tutto questo con la volonta’ di guardare al futuro comunque con ottimismo e con quello spirito di solidarieta’ e intraprendenza che contraddistingue gli uomini e le donne di montagna, proprio quelle montagne che saranno capaci di accogliere i tanti appassionati con rispetto, attenzione e speranza», concludono.