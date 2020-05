Meteo: assaggio d’estate con giornate di sole e temperature su

Le previsioni di Arpa Veneto

giovedì 7. In prevalenza soleggiato salvo possibile ingresso di nubi alte a fine giornata.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie o in calo salvo in alta quota dove saranno in aumento, massime in aumento, anche sensibile.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa che potrà risultare a tratti moderata nel pomeriggio. In quota fino alle prime ore moderati dai quadranti settentrionali in seguito deboli.

Mare. Poco mosso.

venerdì 8. Sereno o poco nuvoloso per nubi alte in pianura. Sulle zone montane da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per sviluppo di nuvolosità medio-alta.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento, massime stazionarie o in ulteriore aumento.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli dai quadranti occidentali.

Mare. Poco mosso.

sabato 9. In pianura e al mattino sulle zone montane sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte, nel corso del pomeriggio sui rilievi sviluppo di modesta attività cumuliforme associata a possibili locali rovesci od occasionali temporali. Temperature minime stazionarie in montagna, in ulteriore aumento in pianura; massime senza variazioni di rilievo.

domenica 10. In pianura per buona parte della giornata sereno o poco nuvoloso; sulle zone montane e pedemontane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con possibili locali precipitazioni. Dalla sera tendenza a generale aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni a partire dai settori occidentali. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni. Rinforzo dei venti in quota da sud-ovest nel corso del pomeriggio/sera.