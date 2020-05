Bellezza e cultura ci salveranno: il Nessun Dorma di Ricci in una Venezia deserta

Il tenore padovano Cristian Ricci ha incantato tutti sui social cantando il “Il nessun Dorma” in una Venezia ferita e deserta.

Stasera la sua performance verrà mandata in onda durante il programma di Rai 1 Porta a Porta di Bruno Vespa. «Il messaggio e la prova che bellezza e cultura ci salveranno da questa crisi», commenta l’assessore regionale all’istruzione e formazione Elena Donazzan. «Quelle immagini e quelle note sono un contributo alla rinascita del Veneto e dell’Italia: ci risolleveremo a partire dalla cultura e dall’arte – continua-. E’ questo il messaggio che docenti e comunità educante devono trasmettere e di cui sono dei veri e propri testimonial, vista la capacità di resilienza e di trasformazione di cui hanno dato prova le scuole, gli istituti e le accademie del Veneto, che in questo periodo hanno continuato a lavorare e a fare formazione, a distanza. Mai come in questo momento sarà la cultura a sostenere la rinascita della nostra nazione».