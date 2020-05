Salvini: «Consenso Zaia cresce? Una gioia, ci sentiamo tutti i giorni»

Da qualche settimana fioccano sondaggi che confermano sempre più la crescita del consenso di Luca Zaia. Il presidente del Veneto è sempre più amato e in molti ipotizzano questa situazione come una vera e propria minaccia a Matteo Salvini. Ultimo, ma non per importanza, il Financial Times che ieri ha pubblicato un articolo dove definisce il governatore veneto «l’astro nascente di Venezia».

E mentre Zaia nel corso della sua conferenza stampa ha ribadito per l’ennesima volta che non ha nessuna mira nazionale e che a lui interessano solo i veneti, a Cartabianca arriva la risposta di Salvini: «Cresce il consenso di Zaia? Per me è una gioia. Sono felice che un uomo della Lega sia più apprezzato di tanti ministri. Luca Zaia lo sento tutti i giorni, condividiamo scelte, proposte. Per me è motivo di felicità e soddisfazione».