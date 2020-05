Venete in Svizzera: «Qui nessun obbligo o divieto, in Italia misure ridicole» 

Loro sono due gemelle venete che vivono in Svizzera e che in un video dai toni a tratti eccessivo e diventato virale sui social raccontano come vedono dall’estero la situazione del Veneto e dell’Italia in questa emergenza Coronavirus.

«Noi che siamo in Svizzera vediamo la situazione che sta succedendo nel Paese ed è ridicolo. Anche questa cosa dei congiunti, non si può sentire. E le autocertificazioni, vogliamo parlarne? Qui, dall’inizio della pandemia, a nessuno è stato vietato di vedere nessuno. Nessuno è stato obbligato a mettere mascherine e guanti. Qui si è sempre usato il buon senso. Vogliamo lanciare un messaggio a Zaia che deve tirare fuori la spina dorsale e che speriamo farà tutto il possibile per la nostra grande regione».