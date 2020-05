Vicenza, tenta di stuprarla a sputi in faccia: arrestato

Molesta una giovane di circa 20 anni e, al suo netto rifiuto, risponde a sputi in faccia. Poi tenta di aggredire i parenti della vittima con una bottiglia di vetro e non si calma nemmeno all’arrivo dei carabinieri.

Il violento episodio, reso ancor più spaventoso in tempo di pandemia, è avvenuto in pieno centro a Vicenza, a due passi dalla Basilica, nella tarda serata di ieri, martedì. L’aggressore, che è stato arresto e condotto in carcere, è un 31enne di origini marocchne, senza fissa dimosa e con precedenti di polizia.