Covid-19, Ulss 8 Berica: 1277 positivi, 179 dimessi, 707 guariti

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 7 maggio 2020 – Nessuna nuova vittima a causa del coronavirus nelle ultime ventiquattro ore sul territorio dell’Ulss 8 Berica. Lo si apprende dal bollettino dell’azienda socio-sanitaria vicentina di oggi, giovedì 7 maggio, dal quale emerge che i positivi sono arrivati a 1277 casi, + 4 rispetto a ieri.

I ricoverati sono stabili a quota 63, di cui 5 in terapia intensiva; i dimessi sono 179 mentre i guariti 707, + 8 da ieri; i tamponi effettuati sinora sono stati 27538, + 617 in una sola giornata; 466 i soggetti in sorveglianza attiva e 274 i soggetti in sorveglianza fiduciaria passiva.



