Annullate donazioni di Zonin a moglie e figlio per 1,3 milioni

Le donazioni di Gianni Zonin della villa-tenuta di Montebello Vicentino e del palazzo di contrà del Pozzetto a Vicenza, rispettivamente alla moglie e al figlio, risultano far parte di un «ampio disegno finalizzato a sottrarre ai terzi le garanzie patrimoniali generiche: analoghe cessioni erano infatti state poste in essere, tutte immediatamente dopo le dimissioni da Presidente del C.d.A. di BPV». Inoltre era senz’altro noto all’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza che «la tempistica delle donazioni rispetto alle dimissioni ed alle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza, che avevano ormai disvelato le gravi irregolarità gestionali di BPV, rese note al pubblico anche per l’ampia risonanza mediatica, avrebbe arrecato danno alle ragioni debitorie».

Lo ha deciso il giudice Giovanni Genovese del tribunale civile di Vicenza in due distinte sentenze del 26 marzo e rese note nelle scorse ore, dopo l’impugnazione degli atti dal parte della Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa. Il patrimonio “restituito” all’ex presidente è di circa 1 milione e 300mila euro, ed è ora aggredibile dai creditori, tra cui la stessa banca. Oltre alla proprietà di Montebello, Zonin aveva ceduto alla consorte Silvana Zuffellato la partecipazione del 2%, pari a 334mila euro, nella tenuta Rocca di Montemassi. Il giudice ha inoltre ritenuto Zuffellato «consapevole che la sottrazione di beni aggredibili dal patrimonio del marito avrebbero determinato un pregiudizio per i creditori del medesimo». Il figlio Michele è stato giudicato in contumacia.

Le udienze del maxi processo riprenderanno il 19 maggio.

