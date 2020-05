Fondi veneti per le imprese: gaffe di Moretti, Marcato si scatena

«Cara Moretti, la tabella è in ordine alfabetico, non decrescente per soldi erogati». Così Roberto Marcato, assessore regionale leghista alle Attività produttive, risponde alle accuse lanciate in televisione da Alessandra Moretti, europarlamentare Pd, che ha sostenuto che il Veneto è tra gli ultimi in classifica per fondi messi a disposizione delle imprese. Anche la critica alla gestione pandemia all’interno delle case di riposo viene rispedita al mittente. Conclusione “pirotecnica”.

