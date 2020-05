App Immuni, Salvini: «E la privacy? Io non la userò»

Su Immuni, l’app che dovrebbe servire per il tracciamento dei contatti e dovrebbe aiutare ad individuare più facilmente chi è entrato appunto in contatto con persone positive al Coronavirus continua a far discutere. La percezione di molti, infatti, è che con quest’app la loro privacy sarà violata.

A L’aria che tira su La7 Matteo Salvini prende posizione e illustra la sua opinione a riguardo: «Io non la userò senza precise garanzie su chi vede i miei dati e chi li usa. Nessuno vuole essere schedato», ha sottolineato il leader della Lega.

(ph: Facebook Matteo Salvini)