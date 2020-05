Sherwood Festival annullato: «Abbiamo sperato fino alla fine, ci vediamo nel 2021»

Il Coronavirus non risparmia nemmeno lo Sherwood Festival di Padova che si trova costretto ad annullare l’edizione 2020. Era già tutto pronto: la programmazione musicale e culturale era già chiusa, i concerti fissati e molti biglietti già venduti. «Abbiamo atteso fino all’ultimo, con la speranza che si aprisse un piccolo spiraglio, ma prendiamo atto che in questo contesto non è possibile organizzare il festival senza snaturarne l’essenza. Un festival in cui la fisicità, il contatto, l’incontro, la socialità sono elemento vitale, imprescindibile – scrivono gli organizzatori su Facebook -. Ci vediamo nel 2021».

Ma lo Sherwood, anche se annullato, non si ferma completamente: gli organizzatori infatti assicurano che useranno questo tempo per rafforzare nuove forme di cura, solidarietà e mutualismo verso coloro che si trovano e si troveranno in situazioni di difficoltà (clicca qui per maggiori info). E vogliono coinvolgere tutti i fan chiedendo loro di realizzare un breve video messaggio che risponda alla domanda “Cos’è per te Sherwood Festival?”. I video raccolti verranno pubblicati sul sito e i canali social ed usati per realizzare lo spot promozionale dell’edizione 2021. Nel corso dei prossimi mesi, inoltre, verranno organizzati alcuni eventi online

Rimborso biglietti

Al momento stiamo lavorando per cercare di recuperare nella prossima edizione i concerti che erano stati fissati per quest’anno. Per questo vi chiediamo di avere pazienza per ulteriori comunicazioni sui concerti già annunciati e di conseguenza sui vari biglietti acquistati ed eventuali possibilità di rimborso. Anche su questo tema le notizie che riceviamo non sono chiare. Vi chiediamo di avere fiducia nella nostra correttezza e di temporeggiare per la richiesta dei rimborsi. Appena saremo in grado vi forniremo tutte le informazioni necessarie attraverso i nostri canali di comunicazione. In qualsiasi caso il canale di comunicazione che vi chiediamo di utilizzare per le informazioni è la mail *protected email* , per favore non scriveteci sui social ed evitate il più possibile di chiamare l’infoline.

Note tecniche per la realizzazione del video messaggio