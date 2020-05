Zaia: «Aprire tutto prima possibile, no a capri espiatori»

Il presidente del Veneto Luca Zaia nel punto stampa di oggi, 7 maggio, annuncia che continua il calo delle terapie intensive e i tamponi «sui quali siamo i primi in Italia».

Mascherine: l’incongruenza per chi corre

«Fondamentale che la mascherina diventi un accessorio indispensabile. In molti ci segnalano un’incongruenza: se è vero che chi corre può farlo senza, è anche vero che non può farlo in luoghi non affollati. La risolveremo anche se basterebbe il buon senso».

Aprire tutto: non ci siano capri espiatori

«Continuiamo a portare avanti l’apertura di tutto. Oggi non c’è più il lockdown, incontri e scambi tra i cittadini sono ad alta intensità. Parrucchieri, estetisti e tutti gli altri non possono essere il capro espiatorio. Noi rimaniamo disponibile ad aprire tutto e subito fatto salvo le regole. Il primo giugno è assolutamente una data inopportuna per pensare ad un’apertura quasi totale, è da era glaciale. Il quadro è completamente cambiato. Da parte nostra chiediamo l’autonomia di poter procedere, si deve aprire il prima possibile.

Gentaglia sui social

«Tanta gentaglia sui social che si diverte a diffondere fake news, feccia della società che non meriterebbero di avere un profilo social. E quando li becchiamo il 90% si mette a piangere, questi sono i leoni da tastiera».

Chiarimenti sui tamponi

«Il tampone si fa su soggetto positivo sintomatico. Poi c’è il famoso tampone prescritto dal medico perchè c’è il paziente che arriva con un test sierologico positivo e dev’essere confermato. Se tutti volessero sottoporsi al tampone? Fate i conti: noi abbiamo un programma di 20 mila tamponi a regime, 30 mila a settembre e se compriamo le macchine 50 mila. Siamo 5 milioni di veneti, fate i conti e vi rendete conto di quanti giorni ci vogliono. C’è un tempo materiale per farli, delle modalità e dei limiti. Il tampone è una foto di quel momento, il giorno dopo potrebbe essere positivo».