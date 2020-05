«Il presidente del Veneto Luca Zaia fa come Matteo Salvini: il giorno prima chiude tutto e il giorno dopo apre tutto». Queste le parole del sottosegretario agli Esteri e deputato del Movimento 5 Stelle Manlio Di Stefano. «Per decidere serve la scienza e non le sparate dei leader vari. Non condivido l’approccio del “domani dobbiamo riaprire tutto”. Ai cittadini va trasmesso il concetto di gradualità», conclude.

(ph: imagoeconomica)