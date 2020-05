Covid-19, Ulss 7 Pedemontana: 81enne deceduto all’ospedale di Santorso

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 8 maggio 2020 – Nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio, un anziano di 81 anni residente a Bassano è morto all’ospedale di Santorso a causa del coronavirus. È ciò che emerge dal bollettino odierno dell’Ulss 7 Pedemontana.

I positivi sul territorio dell’azienda socio-sanitaria sono 1532; i ricoverati 67: 53 a Santorso e 14 all’ospedale di comunità di Marostica; di questi 2 sono in terapia intensiva e 5 in semi intensiva; 764 le persone negativizzate sinora; 1056 i soggetti in sorveglianza attiva e passiva.

(ph. Imagoeconomica)