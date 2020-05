Coronavirus: Oms, possibili fino a 190 mila morti in Africa

Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) – Fino a 190.000 persone in Africa potrebbero morire di Covid-19 e tra 29 e 44 milioni potrebbero infettarsi nel primo anno della pandemia se le misure di contenimento del virus falliranno. E’ quanto emerge da uno studio dell’Ufficio regionale per l’Africa dell’Organizzazione mondiale della sanità. La ricerca, che si basa sul modello previsionale, esamina 47 Paesi della regione africana dell’Oms con una popolazione totale di un miliardo di persone.

Il modello prevede un tasso di trasmissione più lento, un’età più bassa delle persone con malattie gravi e tassi di mortalità più bassi rispetto a quanto si osserva nei paesi più colpiti nel resto del mondo. Ciò in gran parte a causa di “fattori sociali e ambientali che rallentano la trasmissione” e di una popolazione più giovane.