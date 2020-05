L’accusa degli Stati Uniti: «Covid arrivato da noi per colpa dell’Italia»

La Camera dei deputati americani punta il dito contro l’Italia. L’accusa, come riportato in un articolo di approfondimento de La Stampa a firma di Paolo Mastrolilli, è di non aver fatto in maniera efficace i controlli promessi sui passeggeri in partenza verso gli Stati Uniti all’inizio di marzo quando la pandemia stava esplodendo.

Un’accusa che ha un peso notevole: tra le righe si legge che l’Italia avrebbe in qualche modo contribuito al dilagare dei casi di positività all’interno del territorio americano andando a violare i patti tra i due Paesi. I fatti sono stati ricostruiti in maniera precisa con tempistiche e date. Per esempio è stata molto criticata la decisione dell’Italia di non bloccare subito i voli per e dalla Cina. Inoltre i viaggiatori potevano atterrare attraverso altre rotte europee ed arrivare comunque nel nostro Paese. «Nessuno – per esempio – ha vietato ad un cittadino italiano passato per Berlino, ma proveniente dalla Cina, di poter tornare a casa. Questo è stato vero almeno sino ad un certo periodo dello sviluppo del quadro pandemico», si precisa.

Sempre La Stampa riporta le parole di Chelsea Connelly, una ricercatrice americana che ha evidenziato un certo grado di caos relativo ai vari spostamenti. Ma c’è anche chi, tra gli americani di ritorno dall’Italia, ha raccontato di non essere stato sottoposto ad alcuna misurazione della temperatura. Ora si dovrà verificare la veridicità dei quadri esposti nel corso del tempo, delle audizioni e degli altri gradi d’inchiesta.

(ph: imagoeconomica)