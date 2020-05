35 anni fa Hellas campione d’Italia: celebrazione sui social

Trentacinque anni fa l’Hellas Verona realizzava un’impresa che è rimasta indelebilmente impressa nella storia del calcio e nel cuore dei tifosi gialloblù: diventava campione d’Italia. Iniziamo oggi, venerdì 8 maggio, un percorso all’interno della nostra Favola Senza Fine. Ogni giorno, per celebrare tutti insieme quell’impresa, pubblicheremo sui nostri canali contenuti esclusivi, che ci accompegneranno sino al 12 maggio 2020. Si parte proprio dalla prima giornata, ovvero dalla prima volta in cui il Verona mostrò di avere il DNA della grande squadra.

16/9/84 | Hellas Verona-Napoli

Prima giornata: al Bentegodi arriva il Napoli di un certo Diego Armando Maradona, alla sua prima stagione in Italia e al debutto assoluto in Serie A. Quella è stata la prima volta, di una lunga serie, in cui i valori di una squadra unica nel suo genere hanno prevalso sulle maggiori credenziali dell’avversario. Quel giorno, indimenticabile come tutta la cavalcata gialloblù, è iniziata la nostra Favola Senza Fine.