Ricominciano gli incidenti mortali: sbalzato da moto, nessuno scampo

Nel pomeriggio di oggi, 8 maggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni di Monteforte d’Alpone e di Colognola ai Colli (Verona) sono intervenuti sulla S.P. 17, nel tratto rientrante nel Comune di Monteforte d’Alpone, dove, intorno alle ore 13.30, si è venuto a verificare un incidente stradale che ha visto un giovane 27enne perdere la vita.

L’uomo che a bordo della sua moto BMW GS, transitava sull’arteria con direzione San Giovanni Ilarione e per cause in corso di accertamento, collideva con un autocarro Nissan Cabstar che, procedendo nel senso opposto di marcia, aveva svoltato a sinistra in direzione via dell’artigianato. A seguito dell’urto, il centauro veniva sbalzato al suolo, finendo nella corsia opposta, travolto da un’autovettura VW Passat che sopraggiungeva. Il giovane è deceduto sul posto. La salma è stata affidata ai familiari.