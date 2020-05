Indice Rt: cos’è, perchè è importante e quant’è in Veneto

Negli ultimi giorni abbiamo sentito molto parlare dell’indice Rt (erre con t), parametro importante al quale si guarda per ‘allentamento delle misure restrittive o per un ritorno al lockdown in questa emergenza Coronavirus.

Cos’è

Questo indice rappresenta il numero medio delle infezioni prodotte da ciascun individuo infetto dopo l’applicazione delle misure di contenimento dell’epidemia stessa. Rt, sottolineano gli esperti dell’Iss, è solo uno degli indicatori che servono a definire i provvedimenti da adottare nella Fase 2. La differenza tra gli indici regionali non rappresenta necessariamente una condizione per differenziare le misure successive a questa fase. Il valore di Rt, che sarà pubblicato settimanalmente, rappresenta uno strumento importante per monitorare le misure di controllo nel tempo e la loro efficacia.Secondo quanto riportato da Codacons «la quota critica sarà sempre 0,5».

Quant’è in Veneto e nel resto d’Italia

Attualmente in Veneto l’indice Rt è pari a 0,53. In tutta Italia l’indice è sotto l’1 tranne in Sicilia che ha un valore di 1,12. «L’Rt leggermente superiore ad 1 – hanno sottolineato gli esperti – potrebbe riflettere pregressi focolai limitati e di per sé non implica un aumento diffuso di trasmissione». Ecco il dettaglio regione per regione: Abruzzo 0,75; Basilicata 0,88; Bolzano 0,44; Calabria 0,8; Campania 0,6; Emilia Romagna 0,53; Friuli Venezia Giulia 0,51; Lazio 0,62; Liguria 0,65; Lombardia 0,57; Marche 0,29; Molise 0,42; Piemonte 0,53; Puglia 0,96; Sardegna 0,48; Sicilia 1,12; Toscana 0,6; Trento 0,44; Umbria 0.83; Valle d’Aosta 0,52; Veneto 0,53.