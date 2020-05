Renzi: «Avevo chiesto di riaprire 2 mesi fa, insultato da tutti. Ora frittata è fatta»

«Circa due mesi fa sono stato il primo a chiedere di riaprire e mi hanno insultato tutti, a sinistra come a destra». Queste le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a “Dritto e Rovescio” su Rete 4. «C’è una fetta del Paese che ha paura di un ritorno del virus. Io non dico che tutto è sotto controllo, perchè non è così. Chi vi dice che oggi è tutto a posto, vi dice una fandonia, una balla. Ma bisogna ripartire. Si tratta di dare delle regole, poi la gente riparte. Oramai la frittata è fatta, cerchiamo di dare tutti una mano», ha concluso.

(ph: imagoeconomica)