Smaila: «Io disoccupato per mesi mentre virologi si arricchiscono»

«Tutto il comparto dello spettacolo è assolutamente fermo. Mentre gli esperti, i virologi, gli infettivologi, lavoreranno il doppio o il triplo e guadagneranno tre volte il loro stipendio, c’è gente come noi che rimarrà disoccupata per tanti mesi. A meno che non ci venga dato un aiuto, una mano, soprattutto per quel che riguarda le limitazioni che ci vengono poste in maniera drastica in questo momento». A dirlo lo showman veronese Umberto Smaila alla trasmissione Mattino 5 a proposito della situazione del mondo dello spettacolo nell’emergenza coronavirus.