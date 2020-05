Tamponi, Crisanti lancia allarme: «Carenza pazzesca di reagenti»

«Altri 5 milioni di tamponi? Non vorrei che fossero i “bastoncini”. C’è una carenza pazzesca di reagenti». Lo ha detto il virologo Andrea Crisanti intervenendo a Piazzapulita su La7. «In Italia non ci sono due milioni di dosi di reagenti, tutte le regioni si lamentano», ha aggiunto.

«In Veneto abbiamo iniziato a farceli da soli il 20 gennaio, quando abbiamo avuto notizia dell’epidemia in Cina. Ci siamo attrezzati, abbiamo sviluppato un test praticamente identico a quello dello Spallanzani e ci siamo approvvigionati per mezzo milione di reagenti, dopodichè abbiamo comprato una strumentazione che li miniaturizzava e adesso ne abbiamo per due milioni e mezzo. Mi piacerebbe sapere se quei tamponi sono accompagnati da reagenti, ne dubito», ha concluso.