Veneto a piedi, il cammino di Bardolino tra vigneti e colline

Con l’esplodere della primavera e l’allentamento del lockdown che consente di fare passeggiate un po’ più lunghe si crea l’occasione per riscoprire i cammini del Veneto. Considerando anche la necessità economica di risollevare il turismo della nostra Regione, chi ha la fortuna di vivere in certi territori può per primo farsi promotore. A marzo è stato inaugurato in provincia di Verona il cammino di Bardolino, un percorso di 100 chilometri tra vigneti e colline, a pochi passi dal lago di Garda. Un connubio squisito di natura, paesaggio, attività fisica e, perché no, degustazioni di buon vino.

Un tragitto da fare a piedi o in bici, suddiviso a sua volta in diciotto i percorsi che sono percorribili anche separatamente, per più di 100 km complessivi che sono stati ben mappati e dotati di ulteriori segnalazioni lungo il percorso. I percorsi più lunghi misurano circa 20 km, quelli più corti ne misurano circa 3. Grazie ai 53 pannelli informativi, tutti accomunati dalla stessa grafica e scaricabili su smartphone, diventa possibile tracciare il proprio itinerario ed evidenziare le varie tappe.

