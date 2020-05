Vespa killer avvistata in Veneto: pericolosa per l’uomo, vola fino a 40 km/h

Da qualche giorno a questa parte sui social sono diventati virali diversi video di quelle che sono state soprannominate vespe killer, altrimenti dette vespa velutina o calabrone asiatico o anche calabrone dalle zampe gialle. Questo insetto, arrivato in Europa dall’Asia fin dal 2004, si sta diffondendo sempre più velocemente ed è stato avvistato anche in Veneto preoccupando non poco gli apicoltori locali. La vespa killer, infatti, fa strage di arnie o attacca api in volo piene di polline sventrandole. E’ considerata pericolosa anche per l’uomo. Arriva a misurare anche 3 centimetri e a volare ad una velocità di 40 chilometri orari.

Hornet and mouse locked in a fight to the death pic.twitter.com/947T4g5JMf — Welcome To Nature (@welcomet0nature) May 3, 2020

(ph: Flickr Gilles San Martin)