De Luca: «Non andate in ospedali del Nord, in Campania sono più sicuri»

«Invito i cittadini campani ad evitare di andare negli ospedali del Nord e a restare in Campania, dove abbiamo gli ospedali più sicuri d’Italia e la possibilità di dare un’assistenza che è la migliore d’Italia e, in alcuni casi, del mondo». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook con la quale, ogni venerdì, aggiorna sulla situazione coronavirus in regione.

«Molti sistemi ospedalieri del Nord – ha aggiunto De Luca – hanno campato con centinaia di milioni che prendevano dalla nostra Regione per la mobilità passiva, 300 milioni che dalla Campania sostenevano i sistemi di altre regioni», ha concluso.

(ph: shutterstock)