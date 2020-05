Coronavirus, Ulss 7 Pedemontana: decedute due anziane all’ospedale di Santorso

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 9 maggio 2020 – Due donne bassanesi di 88 e 92 anni sono morte di coronavirus all’ospedale di Santorso. Lo rileva il bollettino dell’Ulss 7 Pedemontana di oggi, sabato 9 maggio.

I positivi sul territorio dell’azienda socio-sanitaria sono arrivati a quota 1547; i ricoverati sono 66, di cui 52 a Santorso e 14 a Marostica; di questi, 2 sono in terapia intensiva e 4 in semi intensiva; i guariti sono arrivati a 640 unità; i negativizzati a 816; i soggetti in sorveglianza attiva e passiva sono invece 1001.

(ph. Imagoeconomica)