Coronavirus, Ulss 1 Dolomiti: morte due donne a Belluno

Azienda Ulss 1 Dolomiti, Belluno, 9 maggio 2020 – Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, due donne sono morte all’ospedale di Belluno a causa del Covid-19.

La prima vittima, di 67 anni, era ricoverata in terapia intensiva mentre la seconda vittima, di 72 anni, era ricoverata nel reparto di Pneumologia. Entrambe erano residenti sul territorio dell’Ulss 1 Dolomiti. La direzione generale dell’azienda socio-sanitaria porge le condoglianze alle famiglie.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dei decessi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

