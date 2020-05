Coronavirus in Veneto: 18671 positivi in totale, calano ricoverati e persone in isolamento

In Veneto i positivi al coronavirus sono arrivati a 18671 casi, + 22 casi rispetto alla rilevazione di ieri; i tamponi effettuati sinora sono stati 432114, circa 10 mila in più da ieri; i ricoverati in ospedale sono scesi a quota 822 (- 88 da ieri), di questi, 435 sono in area non critica e 309 risultano essere negativi; 78 si trovano in terapia intensiva, – 1 rispetto a ieri; in totale i deceduti dal 21 febbraio sono stati 1643, di cui 1252 negli ospedali, 9 in più da ieri; crescono le persone guarite e dimesse arrivate a quota 2960, + 78 dalla precedente rilevazione; calano le persone in isolamento, sono 5163, – 340 da ieri.

Sono i numeri del bollettino della Regione Veneto di oggi, sabato 9 maggio.

(ph. Imagoeconomica)