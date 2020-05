Covid-19, Ulss 8 Berica: 1283 positività, 33 ricoverati, 730 guariti

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 9 maggio 2020 – I positivi sul territorio dell’Ulss 8 Berica sono in totale 1283, + 4 da ieri. Lo si apprende dal bollettino dell’azienda socio-sanitaria di stamane, sabato 9 maggio.

I ricoverati sono 33, – 17 da ieri; di questi, solo 2 sono in terapia intensiva, uno in meno dalla precedente rilevazione; i pazienti dimessi sono arrivati a quota 199, + 4 da ieri; sono cresciuti anche i guariti, arrivati alla soglia delle 730 unità, + 3 da ieri; 446 sono invece i pazienti in sorveglianza attiva mentre invece sono 274 quelli in sorveglianza fiduciaria passiva.