Tre avvisi per assunzioni a tempo determinato per 105 assistenti sanitari, 105 tecnici di laboratorio e 10 medici di Malattie infettive, la cui scadenza è prevista il prossimo 13 maggio. Il bando è stato emesso da Azienda Zero nei giorni scorsi.

La tabella illustrativa delle assunzioni fatte dall’inizio dell’emergenza legata alla diffusione del Covid 19 per il potenziamento del servizio sanitario nella Regione del Veneto.

TABELLA Report Giornaliero – 08 maggio 2020