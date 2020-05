Fase 2, in Germania salgono ancora i contagi. Decessi in calo

Non sono confortanti i dati sulla Fase 2 tedesca. La Germania, infatti, ha registrato in 24 ore 1.251 casi supplementari di Coronavirus, per un totale di 168.551 contagiati e 7.369 vittime, secondo gli ultimi dati divulgati dal Robert Koch Institut.

L’aumento quotidiano sale rispetto al precedente di 1.209 ma il numero dei decessi scende a 103 da 147. La Baviera resta la regione più colpita con 44.169 contagi e 2.147 decessi, seguita dal NordReno Westfalia 34.817 positivi e 1.424 morti.

(Ph Imagoeconomica)