Liberata Silvia Romano

Silvia Romano è stata liberata. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte su Twitter: «Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia». «Volevo darvi una buona notizia. Silvia Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato» ha scritto su facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. La notizia è arrivata circa alle 17 e 30 di oggi, sabato.

Silvia Romano era prigioniera da una anno e mezzo in Kenya.

«Una bellissima notizia! #SilviaRomano e’ finalmente libera, grazie a chi ha lavorato per la sua liberazione. Una grande gioia per tutta l’Italia!». Lo scrive su twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.