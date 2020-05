Mestre, moto con un palo: nessuno scampo per motociclista

La notte scorsa, qualche minuto dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Asseggiano a Mestre per un motociclista finito addosso a un palo: deceduto il centauro.

Nonostante i soccorsi il personale medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte del motociclista. Le forze di polizia hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo qualche ora.

E’ la seconda vittime su due ruote in poche ore. Ieri pomeriggio, venerdì, un 27enne ha perso la vota nel Veronese.