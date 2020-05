L’oroscopo della settimana (11-17 maggio): Cancro, ascolta i rintocchi del cuore!

♈-ARIETE

CHE BELLO RIVEDERSI

La settimana ha molti interessanti stimoli: ambizione, volontà di mettersi alla prova, capacità di applicarsi in cose pratiche e concrete con l’impeto che ti è proprio sono i settori di cui darai prova di te e del tuo talento. Bene la vita di relazione,e simpatici gli incontri della settimana. Ora che è possibile, rivedere con tutto il tempo a disposizione amici e conoscenti sarà addirittura più gratificante del previsto. Il partner potrebbe ingelosirsi…

♉-TORO

BELLA LA TUA SICUREZZA

Continua la fase sì che le stelle hanno organizzato per te. Anche se all’inizio la tensione fra Mercurio e Marte potrebbe farti prendere decisioni che si potrebbe definire “non tempestive”. Però i successivi trigoni del Sole con Plutone e del Sole con Giove ( entrambi nel Capricorno) sono meravigliose spugne che subito assorbono ogni ostacolo ai tuoi più ardimentosi progetti…Bella la ferma e salda sicurezza con la quale adesso affronti ogni cosa.

♊–GEMELLI

EVENTI CELESTI IMPORTANTI

Ci sono due eventi celesti che mobilitano la tua attenzione: l’ingresso nel Segno del pianeta guida del Segno, il dinamico Mercurio il quale ti coinvolgerà in situazioni divertenti e ludiche e il fatto che Venere, fortemente convinta di voler rimanere nei tuoi Gradi per lunga pezza, il 13 diventerà retrograda. L’amore ha connotati più intensi e non sempre si volgerà con la leggerezza spiritosa che nei sentimenti è tua costante regola di vita.

♋-CANCRO

I RINTOCCHI DEL CUORE

Ecco che stai attraversando una fase nella quale le alleanze celesti al tuo bel Segno sono pochine… In parecchi casi è migliore la scelta del silenzio, dell’astensione, del distacco piuttosto che manifestarti in una maniera che non corrisponde al tuo vero sentire. Potrebbe essere saggio stare appunto in silenzio, nella più adamantina compostezza, appunto per ascoltare le voci di dentro e sentire i delicatissimi rintocchi del tuo cuore.

♌-LEONE

AMBIZIONE E VOLONTA’.

Con l’uscita di Marte dal Segno dirimpettaio dell’Aquario finisce, finalmente, un periodo nel quale la stanchezza e la demotivazione sono comparse qualche volta a sproposito, dimostrandosi davvero di troppo…Gli orizzonti dell’ambizione e la volontà di gratificazioni importanti si delineano meglio, rilanciando il desiderio di occupare posizioni di nettissimo spicco nell’ambito della carriera prescelta. Inoltre, la persona amata sarò di validissimo aiuto.

♍-VERGINE

LUNGHE RIPERCUSSIONI POSITIVE

Efficiente, accorto programmatore di ogni circostanza, e attento valutatore delle conseguenze di ogni decisione, attraversi una fase nella quale le risposte ai tuoi quesiti arrivano a grandi numeri! Le condizioni positive nelle quali Giove e Plutone da un lato e Sole e Urano dall’altro, dal Capricorno e dal Toro, ti hanno messo è la chiave di volta per capire il valore e l’importanza del momento attuale. Che avrà ripercussioni per parecchio tempo.

♎–BILANCIA

INIZIATIVE DA ASSECONDARE

Certe impegnative iniziative, prese di petto anche se non ti sembrava che fosse il momento più indicato per varare un politica complessa, stanno finalmente partendo al piccolo trotto. Ora non resta che assecondarle, curarle e seguirle passo passo,. appunto per farle arrivare alle condizioni che puoi sperare. Tenendo presente, però, che si tratterà di puntare su tempi lunghi e su un iter che di certo non si esaurirà in un battibaleno.

♏-SCORPIONE

PROGETTI NON A FUOCO

Attendi, programma accuratamente, impegnati e sopra tutto non perdere concentrazione ora che a distrarti nel Segno dirimpettaio del Toro vi sono Sole e Urano. Quello che avresti in mente di fare non è ancora un progetto che tu possa ritenere davvero compiutamente a fuoco: rimangono fastidiose e paralizzanti zone d’ombra che sarebbe bene invece illuminare a giorno! Ti serve chiarezza, spirito indomito e la certezza delle tue finalità.

♐-SAGITTARIO

RIELABORA LA QUOTIDIANITA’

E’ sul lavoro, cioè su una quotidianità finalmente attiva e più soddisfacente che adesso devi puntare le tue carte migliori. L’organizzazione sui compiti da portare a compimento con solerzia sarà la più adatta a un confronto critico anche con soci e collaboratori, mentre viaggi e spostamenti sarebbero da organizzare con molta cura. E da rimandare, se il contesto adesso non fosse sufficientemente pronto a metterti in ottima luce.

♑-CAPRICORNO

DECISIONI SODDISFACENTI

Ragiona e pensa a lungo raggio: Giove e Plutone nel Segno, appoggiati dal Sole all’inizio della settimana, consentono una visione delle cose a tutto campo, molto precisa e ben dettagliata. Tale da permetterti di prendere le delibere e le decisioni adeguate: quelle ben in grado di darti le soddisfazioni che il tuo impegno merita. L’intraprendenza proposta da un Urano in Toro sa guardar lontano, e completa il quadro in maniera esemplare.

♒–ACQUARIO

SI ALLEGGERISCE IL TUO FARDELLO

Ci sarà in settimana, nel 24esimo Grado del Segno ed esattamente il giorno 14, l’Ultimo Quarto di Luna. Quindi ci sono due singoli e specifici eventi astrali che ti spingeranno a fare importanti virate nel tuo comportamento: l’uscita del vulcanico Marte dai tuoi Gradi Zodiacali, e l’invito a liberarti di qualcosa di obsoleto che ti viene dalla Fase Lunare che ospiterai. Il tuo fardello personale si farà più lieve e vivrai con maggior letizia.

♓-PESCI

EVVIVA IL PASSAGGIO DI MARTE

L’ingresso di Marte, che sarà in Pesci fino alla fine di Giugno, è un indizio ben preciso di una nuova energia che ora gli astri mettono a tua disposizione. Marte accentua le capacità di difesa del tuo organismo e agevola guarigioni, benessere e una ben rimarchevole forza fisica. Si possono affrontare compiti che in precedenza erano preclusi, e si sprigionerà una capacità d’attrazione assai marcata. L’amore se ne avvantaggia parecchio…

