Coronavirus, Ulss 8 Berica: muore 85enne di Vicenza, nessun nuovo contagio

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 10 maggio 2020 – Una donna vicentina di 85 anni è morta oggi, domenica 10 maggio, all’ospedale San Bortolo di Vicenza a causa del Covid-19.

Lo si apprende dal bollettino odierno dell’Ulss 8 Berica.

Per la prima volta dopo due mesi, sul territorio dell’azienda socio-sanitaria non si sono verificati nuovi casi di positività (in totale sono 1283); i ricoverati sono 32, uno in meno da ieri; due i pazienti in terapia intensiva mentre 29234 sono i tamponi effettuati fino ad oggi, 268 in più da ieri.

(ph. Imagoeconomica)