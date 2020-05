Coronavirus, meno di mille nuovi casi: è la prima volta

La situazione illustrata dal bollettino della protezione civile di oggi 10 maggio è la seguente: il numero totale di persone che hanno contratto il virus è pari a 219.070, l’incremento rispetto a ieri è di +802 nuovi casi.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 83.324, una decrescita pari a 1.518 unità rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono invece 1.034 (134 in meno rispetto a ieri).

I ricoverati con sintomi sono in 13.618, vale a dire 802 meno di ieri.

In totale sono 69.974 le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e non gravi.

