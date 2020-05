Codevigo (Pd): moto nel canale, centauro annegato

Incidente mortale domenica pomeriggio a Santa Margherita di Codevigo, nel Padovano. Un uomo ha perso il controllo della sua moto in via Altipiani ed è finito nel canale, annegando. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco, oltre ai sanitari. Alle 18 le operazioni di recupero erano ancora in corso. E’ la terza vittima su due ruote del weekend.