Coronavirus, «a rischio tre milioni di posti di lavoro»

‘«I posti di lavoro a rischio in Italia sono 3 milioni. L’eredità del virus a livello economico sarà pesantissima, tutti i mercati ne usciranno completamente mutati. Sono sconcertanti i dati registrati da alcuni settori come la moda -36% nel primo trimestre, la distribuzione non food -50%, le macchine tessili -31%, rilievi a cui vanno aggiunte le previsioni nere di turismo e viaggi il cui fatturato è azzerato».

E’ quanto sottolinea Andrea Malacrida, Country Manager The Adecco Group in Italia, in un’intervista al Corriere della Sera. «Se le cose restano così – spiega Malacrida – a legislazione invariata, perderemo un totale di 3 milioni di posti di lavoro. Il conto è presto fatto: nei primi due mesi 1,5 milioni li perderemo sotto forma di mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato che vanno in scadenza per lo più nei prossimi mesi. A questi vanno aggiunti altrettanti posti stabili persi a causa degli inevitabili licenziamenti dei lavoratori a tempo indeterminato che ci saranno in alcuni settori particolarmente colpiti».

(Ph Shutterstock)