Ristorazione in crisi, l’idea: prenotare oggi il posto a tavola dopo la riapertura

Una vera batosta, la chiusura forzata per coronavirus. Il settore della ristorazione, fra problemi di liquidità e una generale insicurezza sulle tempistiche di riapertura, è allo stremo. Molti ristoratori si sono riadattati cercando soluzioni alternative, in primis la consegna a domicilio o l’asporto su prenotazione (take away).

Un’idea alternativa è venuta ad alcuni ragazzi italiani, parte del network globale Global Shapers. Save One Seat si riassume nel loro motto “La cena di domani per chi resta a casa oggi”. Un sistema gestito dalla una piattaforma digitale, l’Hub Global Shapers di Roma. Il concetto è molto semplice: accedendo al sito, il consumatore può prenotare un pasto da consumare alla riapertura. Viene rilasciato un buono che il cliente potrà utilizzare fino a 12 mesi dall’acquisto, permettendo di mantenere la liquidità necessaria a sopravvivere al locale. Vera manna dal cielo in un momento in cui gli incassi sono a zero ma le spese continuano ad essere presenti.

Spiega Maria Ida Palmieri, Curator del Global Shapers Rome Hub: «Vogliamo contribuire nel nostro piccolo a salvare il Paese dalle conseguenze del COVID-19. Lo facciamo senza uscire dalle nostre case, utilizzando le opportunità del digitale e della rete. Ci rialzeremo da questa crisi soltanto con la solidarietà, non solo intergenerazionale, ma anche fra chi ha un lavoro e uno stipendioassicurato, e chi, come i ristoratori e alcuni liberi professionisti, è nell’incapacità di poter guadagnare».

Con più di 200 ristoranti e strutture già associate, la realtà continua a crescere, sviluppandosi anche nel Nordest. Con un sistema di promozione su base del tutto volontaria e assolutamente no-profit, è proprio l’Hub di Venezia a fare da punto di riferimento per il territorio. Ogni giorno i membri veneziani contattano i vari ristoratori, esponendo l’idea, fornendo assistenza tecnica nel setup dell’account all’interno del sito e chiarendo ogni dubbio. Per accelerare la ripartenza del settore, e del Paese

Matteo Mamprin

Financial&Business Club “Invenicement”

http://www.invenicement.com/

(ph: shutterstock)